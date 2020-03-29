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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 17:45,Son Güncelleme:/

Yusuf Yazıcıdan memleketi Trabzondaki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

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Yusuf Yazıcıdan memleketi Trabzondaki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı
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Fransa'nın Lille Kulübünde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı.

Yusuf Yazıcı, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası Roma'da operasyon geçiren ve fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli oyuncu, koronavirüs nedeniyle zor durumda bulunan ihtiyaç sahiplerine kendi hazırladı ve dezenfekte ettiği erzak kolilerini dağıttı. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi ve Aydınlık Eveler Mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileye muhtarlık aracılığıyla ulaşan Yazıcı, ailelerin hem ihtiyaçlarını giderdi, hem de onları sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.

KENDİ HAZIRLADIĞI ERZAK KOLİLERİNİ ELLERİYLE DAĞITTI

Damar tıkanıklığı nedeniyle ayağı kesilen ve sonrasında protez bacak takılan bir Trabzonspor taraftarı, Yusuf Yazıcının ziyaretinden dolayı çok muylu olduğunu belirtirken, Siz bizim aşkımızsınız , size kurban olurum, muhtarımız da sağ olsun bizlere yardımcı oluyor dedi

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