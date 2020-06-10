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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Fransa’ya gitti

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Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Fransa’ya gitti
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Fransa’nın Lille Kulübü’nde forma giyen milli oyuncular  Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, yeni sezon hazırlıkları için Fransa’ya gitti.

Sakatlığı nedeniyle özel çalışmalarının bir kısmını Roma’da, bir kısmını ise Antalya Belek’te sürdüren Yusuf Yazıcı ve koronavirüs nedeniyle iptal olan Fransa Ligi’nin ardından Türkiye’ye gelen Mehmet Zeki Çelik, takımlarının yeni sezon hazırlıkları için Fransa’ya gitti.



YUSUF YAZICI’NIN DOKTORU MARIANI’DEN OLUMLU RAPOR
Yaşadığı diz sakatlığını atlatan ve özel çalışmalarla form tutan Yusuf Yazıcı’ya ameliyatını gerçekleştiren doktoru Profesör Pier Paolo Mariani’den de güzel haber geldi. Çekilen son MR sonucunda Prof. Mariani’den ‘ameliyat olunmamış gibi dizin sağlam’ açıklamasını alan yıldız oyuncu Lille’in yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Fransa’ya gitti

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