Yusuf Yazıcı ve Caner Osmanpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.



Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.



Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:



Kaleci: Pau Lopez (Roma)



Savunma: James Justin (Leicester City), Gernot Trauner (LASK), Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Ridgeciano Haps (Feyenoord),



Orta saha: Leon Bailey (Bayer Leverkusen), James Maddison (Leicester City), Petros Mantalos (AEK), Andrija Zivkovic (PAOK),



Forvet: Lukas Julis (Sparta Prag), Yusuf Yazıcı (Lille).

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