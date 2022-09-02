Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izledi

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un Fransız kulübü Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Özel uçakla bugün İstanbul'a gelen Yazıcı, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Milli futbolcu havalimanı çıkışında basın mensuplarına; "Mutluyum. Heyecanlıyım tekrar döndüğüm için. Farklı bir heyecanım var. Bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm umarım. Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların çok etkisi ve desteği oldu. En içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım taraftarlarımızı çok sevindiririm." şeklinde bir açıklama yaptı.