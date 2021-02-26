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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçti!

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Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı.

Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi.

Lillee Yusuf Yazıcının golü yetmedi Ajax, Avrupa Liginde turladı
Lille'e Yusuf Yazıcı'nın golü yetmedi! Ajax, Avrupa Ligi'nde turladı

Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı.

Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında "hat-trick" yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor

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