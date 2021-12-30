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Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar! Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...

#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Lille
Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...

Fransa Ligue 1 ekiplerinde Lille'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve devre arasında ayrılacağı konuşulan Yusuf Yazıcı için bir talip de Rusya'dan çıktı.

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Fransa Ligue 1’de Lille' geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu, Christophe Galtier’in ayrılmasının ardından forma şansı bulmazken devre arasında takımdan ayrılması gündemde.

Devre arası transfer sezonu yaklaşırken Lille'den ayrılması gündemde olan Yusuf Yazıcı'nın talipleri giderek artıyor.

CSKA MOSKOVA DA DEVREDE

Rus basınında çıkan haberde, Premier Lig'de Newcastle United ve Galatasaray'la da anılan milli futbolcu için CSKA Moskova da devreye girdi.

CSKA Moskova'nın Yusuf'la ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken Galatasaray ve Newcastle'ın takipte olduğu da kaydedildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİ DOĞRULADI İDDİASI

Haberde Yusuf Yazıcı'nın menajerlik şirketinin transfer görüşmesini doğruladığı iddia edilirken diğer kulüplerin ilgisinin de altı çizildi.

TRABZONSPOR İDDİASI

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Milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile şampiyonluğa koşan eski takımı Trabzonspor'a dönmek istediği belirtilirken devre arasında bir görüşme gerçekleştirilebileceği iddia edildi.

NEWCASTLA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yusuf Yazıcı'yı CSKA Moskova ve Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinde Newcastle United da yakından takip ediyor.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Newcastle United’ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu, Eddie Howe’un istediği belirtilirken takımlar arasında görüşmeler sürüyor.

RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı ve dünyanın en zengin kulübü yaptığı Newcastle United’ın Lille’e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı belirtildi.

TERİM İSTİYOR

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istediği yönünde birçok haber çıkarken Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transferi özellikle istediği iddia edildi.

"FATİH TERİM'İN YERİ YUSUF İÇİN FARKLI AMA..."

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray iddialarının ardından DHA'ya konuşmuş ve şunları söylemişti: Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille’in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

17,5 MİLYON EURO'YA GİTTİ, ŞAMPİYONLUĞA KATKI YAPTI

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2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon Euro ve Edgar le'nin bonservisi karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezona çok iyi başlayan ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, toplam 42 maçta forma giymiş ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

YENİ HOCAYLA İŞLER DEĞİŞTİ!

Takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Christope Galtier'in ayrılmasının ardından göreve Jocelyn Gourvennec'in gelmesi, Yusuf Yazıcı için adeta kötü dönemin başlangıcı oldu.

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YALNIZCA 1 GOL

Milli futbolcu, bu sezon ligde 15 maçta görev alan Yusuf, yalnızca 1 gol kaydedebildi. İlk 11'i unutan milli futbolcu, bu maçların çoğunda sonradan oyuna dahil oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Lille

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