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Yusuf Yazıcı menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif var mı?

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#Transfer#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor
Yusuf Yazıcı menajerinden transfer açıklaması Galatasaray ve Beşiktaştan teklif var mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 11:44

Trabzonspordan Lilleye transfer olan Yusuf Yazıcının menajeri Adem Cebeci, yıldız oyuncu hakkında çıkan Galatasaray ve Beşiktaş iddialarını yanıtladı. Hülle transfer söylentilerini reddeden Cebeci, "Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiyeden isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor" dedi.

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Trabzonspordan Fransa ekibi Lilleye transfer olan ve sözleşmesinde Türk takımlarına transferi halinde 20 milyon Euroluk bonservir şartı bulunan Yusuf Yazıcının menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaşın Yusufa talip olduğu iddialarına ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu

"İSTEYEN VARSA TRABZONSPORLA ANLAŞMALI"

Galatasaray ve Beşiktaştan yıldız oyuncuya resmi bir teklif iletilmediğini belirten Cebeci, Yusufu isteyenlere Trabzonsporu işaret etti. Cebeci, "Galatasaray ve Beşiktaştan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelse bile Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönülden bağı var. Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiyeden isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor. Trabzonsporun rızasını almadan Yusuf Türkiyeden bir kulübe gitmez. İkimiz de sözleşme feshet, gel git olayına girmeyiz. İsteyen varsa Trabzonsporla anlaşmalı" dedi.

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"10 GÜNE KADAR BELLİ OLUR"

Yusuf Yazıcıya Avrupa kulüplerinin ilgisinin olduğunu anlatan Cebeci, "Avrupada kalmayı, kariyerini burada sürdürmeyi istiyor. Onu isteyen bazı kulüpler var. Rusya ve Arabistan liginden de ilgi var, kulübüyle temastalar. Sanırım 10 güne kadar belli olur" diye konuştu.

"LİGİN KALİTESİNİN ARTIŞINA GÖRE CAZİP GELEBİLİR"

Ronaldo, Brozovic, Pity Martinez gibi yıldız oyuncuların rekor ücretlerle Arap ülkelerine transferinin, futbolcunun gelecekte kariyer planlamasını değiştirebileceğine işaret eden Cebeci, "Gidenler birinci furyaydı, ikinci furya da gidecek. O liglerin kalitesi belki zamanla Avrupadan daha yüksek olacak. Bu tabii transferlerin kalitesine bağlı. Dünya yıldızları Arap takımlarına gidiyor, çok farklı bir izlenme olacak. Yusufa da Arap takımlarından olan ilgi, ligin kalitesinin artışına göre cazip gelebilir" ifadelerini kullandı

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#Transfer#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor

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