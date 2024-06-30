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Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti! Süper Lig iddiası...

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#Süper Lig#Beşiktaş#Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı, Lillee veda etti Süper Lig iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 13:38

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille’e veda ettiğini açıkladı.

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor’dan Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.

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SÜPER LİG İDDİASI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Yusuf Yazıcı ile yakından ilgileniyor.

Şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası Yusuf Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Yusuf Yazıcı

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