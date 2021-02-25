Yusuf Yazıcı, Johan Cruijff Arena'da sahne alacak mı? Ajax'ın Lille karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

AJAX

- Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son maçında Atalanta'ya kaybettikten sonra, 78 gündür resmi maç kaybetmeyen Ajax; UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Fransa'da ciddi bir dominasyon sağlayıp son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazanmış ve rövanş için avantajı cebine atmıştı.

- Doping cezası bulunan Andre Onana ve kulübün bir hatası sonrası Avrupa listesine alınamayan Sebastien Haller maç kadrosunda olmayacak.

- Sağ bek Noussair Mazraoui ve sol bek Nicolas Tagliafico sakat, cezası biten Ryan Gravenberch ise ilk 11'deki yerini geri alacak.

- TD Erik ten Hag; "Lille kontraya iyi çıkabilen bir ekip. Fransa'daki ilk maçta yaptıkları hatalardan ders çıkarmışlardır, hızlı oynamalarına izin vermemeliyiz..." dedi.

LILLE

- Pierre Mauroy'da Timothy Weah'la öne geçip 2-1 kaybeden Lille, Johan Cruijff Arena'da turu geçmek istiyorsa 1 golden fazlasını atmak zorunda!

- Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz iyileşmedi, deplasman kafilesine dahil edilmedi.

- Fransız kaynaklar Zeki Çelik'in sağ bekte, Yusuf Yazıcı'nın da Jonathan David'le birlikte hücumun en ilerisinde, ilk 11'de olacağını belirtmiş durumda.

- İlk maçta cezaları sebebiyle forma giyemeyen Benjamin Andre ve Xeka da kadroda. Hatta Andre, Renato Sanches ile birlikte orta sahanın ortasında görev yapacak.

- TD Christophe Galtier; "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Görüntü zor ama sahaya çıkıp sözümüzü söylemeden kesin konuşmamak lazım..." dedi.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ajax'ın iç sahada oynadığı son 3 resmi maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Lille deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın tamamını kazandı, 6'sında gol yemedi!

- İki takımın son 2 sezon içinde oynadığı 3 maçın hepsini Ajax kazandı, tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Ajax kazanır" oldu!

%22'lik kesim Fransa'da ilk maçı domine edip kazanan Ajax'a, Hollanda'daki rövanşta da güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Lille, son yıllarda kadrosuna kattığı Türk yıldızlarla dikkat çekiyor...