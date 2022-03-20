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Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova Rubin Kazan'ı dağıttı

#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Rubin Kazan
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova Rubin Kazanı dağıttı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın Rubin Kazan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaptı.

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Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti.

Rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenen CSKA Moskova'da milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak galibiyette büyük rol oynadı.

CSKA'ya galibiyeti getiren golleri; 5, 67 ve 86. (pen) dakikalarda Yusuf Yazıcı, 11. dakikada Gbamin, 24. dakikada Medina ve 26. dakikada Carrascal kaydetti. Rubin Kazan'ın tek sayısı, 38. dakikada Kuchaev'den geldi.

YUSUF YAZICI FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den kiralık olarak CSKA Moskova’ya katılan Yusuf Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekiyor. Rubin Kazan karşısında da 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna da çağrıldı.

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Bu sonuçla CSKA, puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

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#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Rubin Kazan

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