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GeriFutbol Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izledi
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Haber Giriş: 06.07.2020 - 00:03,Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izledi

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Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izledi
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Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını protokol tribününden takip etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın özel misafiri de vardı. Karadeniz ekibinden 2019 yılının ağustos ayında Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakayı protokol tribünden takip etti. 23 yaşındaki futbolcu maç öncesinde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bordo-mavililere bu önemli müsabakada başarılar dilemişti.

Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izledi

Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izledi

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