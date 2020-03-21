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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı! Antalya'da fizyoterapist eşliğinde...

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Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı! Antalya'da fizyoterapist eşliğinde...
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A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü’nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Fransa Ligi’nin 19’uncu haftasında Lille’in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019’da Roma’da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya’da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya’da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı Antalyada fizyoterapist eşliğinde...

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