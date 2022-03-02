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Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yı sırtlıyor! Hocasından övgü...

#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Futbol
Yusuf Yazıcı CSKA Moskovayı sırtlıyor Hocasından övgü...

CSKA Moskova, Rusya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Sochi’yi 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

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Rusya Kupası Son 16 Turu’nda Sochi, CSKA Moskova’yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 41’inci dakikada Christian Noboa’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 60’ıncı dakikada Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diveev’in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti ve CSKA Moskova skoru 1-1’e getirdi. 87’nci dakikada yine Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diveev, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve CSKA Moskova’yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.

ALEKSEY BEREZUTSKİ: YUSUF’UN HARİKA BİR SETİ VAR

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, milli oyuncu Yusuf Yazıcı için övgü dolu ifadeler kullandı.

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Yusuf Yazıcı’nın kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten genç teknik adam, "Sabit parçalar futbolun önemli bir parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel bir şekilde yerine getiren bir oyuncumuz var. Yusuf’tan bahsediyorum. Bu bize oyunun bu yönünde büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Futbol

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