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Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da şimdiden dümene geçti! 2 hazırlık maçında...

#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Futbol
Yusuf Yazıcı CSKA Moskovada şimdiden dümene geçti 2 hazırlık maçında...

Lille'in sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiraladığı Yusuf Yazıcı, takımının kamp yaptığı İspanya'daki iki hazırlık maçındaki performansıyla adından şimdiden söz ettirmeye başladı.

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Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Aleksey Berezutski, hücum opsiyonlarını Yusuf Yazıcı’nın üzerine kurarken takımdaki duran top organizasyonlarında da topun başına 25 yaşındaki futbolcu geçiyor. 

Yusuf Yazıcı CSKA Moskovada şimdiden dümene geçti 2 hazırlık maçında...



Ligin 2'nci yarısına İspanya’da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı’yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille’den kiralayan CSKA Moskova’da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı.

Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor. 

Yusuf Yazıcı CSKA Moskovada şimdiden dümene geçti 2 hazırlık maçında...

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#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Futbol

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