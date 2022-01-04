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Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik CANLI YAYINLA Misli.com'da! Lens-Lille maçının iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Lens Lille
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik CANLI YAYINLA Misli.comda Lens-Lille maçının iddaada favorisi...

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik önderliğindeki Lille, "Nord" derbisinde Lens ile kozlarını Stade Bollaert-Delelis'te paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

LENS

Koronavirüsün patlak vermesiyle 2 maçlık Ligue 2 serüveni sonrası Lens ile Ligue 1'e çıkma "ikramiyesi" kazanan Franck Haise, geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkının kıyısından dönmüştü.

Geçen sezonun son haftalarındaki kötü form bu sezonun başında sahaya yansımadı ancak son 6 lig maçında dibi gördüler, sadece 3 puan toplayıp alt sıralardan gelenlere yakalandılar.

Orta alanın tecrübeli ayaklarından Gael Kakuta, sol açık Wesley Said ve sezona as sol kanat olarak başlayan Deiver Machado son lig maçında, Nice karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti.

Kakuta ve Said maç kadrosuna alındı, Machado henüz iyileşmedi.

Haise hücum merkezine büyük ihtimalle Arnaud Kalimuendo-Muinga'yı koyacak. Said tam hazır değilse sol kanatta David Pereira da Costa'yı izleriz. Sağ kanatta ise Florian Sotoca oynar.

LILLE

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Geçen sezon Christophe Galtier ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak yeni sezona Jocelyn Gourvennec yönetiminde giren Lille, kasım ayının başına kadar beklentilerin çok altında bir performans ortaya koymuştu.

Sonrasında vites arttırdılar ve hem Şampiyonlar Ligi grubunu zirvede tamamladılar, hem de ligde yeniden Avrupa kupaları için savaşan bir takım olma yolunda iyi adımlar attılar.

Fransa Kupası "Son 32" turu öncesinde Timothy Weah sakat, Jonathan Ikone de Fiorentina yolcusu oldu.

Gourvennec hücum ikilisini "Jonathan David & Burak Yılmaz" yaparak çıkış yakalamıştı fakat bazı Fransız kaynaklar milli oyuncumuzun mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını, en önde David ve arkasında 3'lü bir hücum hattı göreceğimizi yazıyor.

3'lü hücum hattının merkezinde ise bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı yer alacak. Sağ bekte de Zeki Çelik izleyeceğiz...

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik CANLI YAYINLA Misli.comda Lens-Lille maçının iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lens'ın son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Lille son 11 maçında yenilgi yüzü görmedi! (7 galibiyet - 4 beraberlik) 

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille kazanır" oldu!

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%28'lik kesim "Bizim Çocuklar" önderliğindeki Lille'in 90 dakika içinde kazanacağını ve adını bir üst tura yazdıracağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik CANLI YAYINLA Misli.comda Lens-Lille maçının iddaada favorisi...

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan Lille'e transfer olduğunda, 97 numaralı forması emekli edilmişti...

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#Misli.Com#İddaa#Lens Lille

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