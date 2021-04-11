Yusuf Yazıcı bombasını duyurdular! Real Madrid ve Mesut Özil detayı...

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da liderlik koltuğunda oturan Lille'in en golcü futbolcuları arasında yer alan Yusuf Yazıcı için İngiliz devi devrede...

Fransız basını, Lille'in ekonomik sorunlar nedeniyle acil olarak 100 milyon euroya yakın bir paraya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle kadrodaki bazı oyuncular ile yolların ayrılabileceğini belirtmişti.

EKONOMİK KRİZDEN KURTULMA REÇETESİ

Ligue 1'de bitime 6 hafta kala 3 puan farkla zirvede olan Lille'in futbolcuları Avrupa devlerinin radarına girerken bu isimler arasında en dikkat çeken futbolcu Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu...

İngiltere'den Talksport sitesi, Lille'den ayrılması muhtemel isimleri değerlendirirken Yusuf Yazıcı için Arsenal'in ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.

REAL MADRID İLE ANLAŞAMAZSA...

Sitede yer alan habere göre Arsenal, devre arası transfer döneminde Real Madrid'den kiralanan Martin Odegaard'ın bonservisini alamazsa Yusuf Yazıcı'ya yönelecek.

'YUSUF GERÇEKÇİ BİR HEDEF'

Yusuf Yazıcı için İngilizler ''Türk futbolcu bu sezon özellikle Avrupa Ligi'nde Milan ve Sparta Prag'a karşı yaptığı hat-trickler ile dikkat çekti. Arsenal'in yaratıcı oyuncu eksikliği bulunuyor ve o bölgeye transfer istiyorlar. Londra ekibi Lyon'dan Houssem Aouar ile de ilgileniyordu ama Yusuf daha gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Lille'de Yusuf Yazıcı dışında Sven Botman, Mike Maignan, Renato Sanches ve Jonathan Ikone gibi futbolcuların da bu yaz başka kulüplere transfer olabileceği belirtildi.

YENİ MESUT ÖZİL: YUSUF YAZICI

Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgisi ise yeni değil. Türk yıldızın ismi geçtiğimiz aylarda da Arsenal ile anılmıştı. The Sun gazetesi, Mesut Özil'in takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 'Yeni Mesut Özil kim olur?' değerlendirmesinde listenin ilk sıralarına Yusuf Yazıcı'yı eklemişti.

Lille formasıyla bu sezon çıktığı 36 maçta 14 gol ve 5 asist yapan Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 17.5 milyon euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'dan Fransa'ya gitmişti. 24 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunuyor.

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