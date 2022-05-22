Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u ağırladı. Bu zorlu müsabakayı bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da takip etti. Yusuf, müsabaka öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Trabzonspor'un eski yıldızı, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da "Başakşehir-Trabzonspor" mücadelesini yerinden takip ediyor.pic.twitter.com/DXWjXY9Emb — Spor Arena (@sporarena) May 22, 2022

Recep Uçar tribünde



Ayrıca bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın eski yardımcısı Recep Uçar da mücadeleyi tribünden izledi. Ümraniyespor ile şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig’de boy gösterecek olan Uçar, maç öncesi bir süre Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ile sohbet etti.