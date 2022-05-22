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Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor#Başakşehir
Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

Rusya’nın CSKA Moskova takımında forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını protokol tribününde bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u ağırladı. Bu zorlu müsabakayı bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da takip etti. Yusuf, müsabaka öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

 

Recep Uçar tribünde

Ayrıca bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın eski yardımcısı Recep Uçar da mücadeleyi tribünden izledi. Ümraniyespor ile şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig’de boy gösterecek olan Uçar, maç öncesi bir süre Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ile sohbet etti.

Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

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