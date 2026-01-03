×
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos Süper Kupa'yı kaldırdı!

#Bizimçocuklar#Yusuf Yazıcı#Yunanistan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 23:46

Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nı kazandı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

