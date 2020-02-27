Yusuf Yazıcı Aşk Çeşmesi'nde! 'Garantiye gitmem gerek'
Futbol hayatını Fransa'nın Lille takımında sürdüren ancak sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'nın başkentindeki dünyaca ünlü Aşk Çeşmesi'ni ziyaret etti.
Dilek tutarak Aşk Çeşmesi'ne para atan Yusuf Yazıcı bu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
'Garantiye gitmem gerek'
Yıldız futbolcu Aşk Çeşmesi'nde dilek tutarken 'Garantiye gitmem gerek' diyerek havuza iki para birden attı.
İşte Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı...
Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Roma'daki Aşk Çeşmesi'nde dilek tuttu.— Spor Arena (@sporarena) February 27, 2020
Yusuf 'Garantiye gitmem lazın' diyerek havuza iki kez para attı. pic.twitter.com/VwKGJu4kQR
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