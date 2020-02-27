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GeriFutbol Yusuf Yazıcı Aşk Çeşmesi'nde! 'Garantiye gitmem gerek'
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Yusuf Yazıcı Aşk Çeşmesi'nde! 'Garantiye gitmem gerek'

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Yusuf Yazıcı Aşk Çeşmesi'nde! 'Garantiye gitmem gerek'
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Futbol hayatını Fransa'nın Lille takımında sürdüren ancak sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'nın başkentindeki dünyaca ünlü Aşk Çeşmesi'ni ziyaret etti.

Dilek tutarak Aşk Çeşmesi'ne para atan Yusuf Yazıcı bu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

'Garantiye gitmem gerek'
Yıldız futbolcu Aşk Çeşmesi'nde dilek tutarken 'Garantiye gitmem gerek' diyerek havuza iki para birden attı.

İşte Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı...

Yusuf Yazıcı Aşk Çeşmesinde Garantiye gitmem gerek

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