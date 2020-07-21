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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYusuf Yazıcı: 'Ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız
GeriFutbol Yusuf Yazıcı: 'Ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız
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DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 17:57,Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı: 'Ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız

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Yusuf Yazıcı: 'Ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız
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Futbol yaşamını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için mesaj yayınladı.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken eski sevgilisi 32 yaşındaki C.M.A. tarafından katledildiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir kadın cinayeti, yine evine ateş düşen bir aile. Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak. Hemen şimdi kadın cinayetlerine dur diyeceğiz. Hep birlikte."

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