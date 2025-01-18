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Yusuf Şimşek maç sonu özür diledi

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#Futbol#Adanaspor#Yusuf Şimşek
Yusuf Şimşek maç sonu özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 18:55

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu. Yusuf Şimşek, Esenler Erokspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi oynayan, mücadele eden, pozisyona giren takım olarak mağlup olmak gerçekten çok üzücü. Gol atmak için her şeyi yaptık, her yolu denedik" dedi.

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, konuk olduğu Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Maçın genelinde iyi oynayan, mücadele eden, pozisyona giren takım olarak mağlup olmak gerçekten çok üzücü. Gol atmak için her şeyi yaptık, her yolu denedik. Yeni gelen transferlerimizin biraz uyum süreci var. İnşallah onlar da uyum sürecini atlattıkları zaman puan veya puanlar alabilen Adanaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Açıkçası çok da vaktimiz kalmadı. Bundan sonra oynayacağımız her maça kazanmak için çıkacağız. Adanaspor taraftarlarından kendim ve takımım adına özür diliyorum. İnşallah Iğdır maçıyla çıkışa geçen bir Adanaspor izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Futbol#Adanaspor#Yusuf Şimşek

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