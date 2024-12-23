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Yusuf Şimşek: Dikenli yollardan çıkmak istiyoruz

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#Futbol#Adanaspor#Yusuf Şimşek
Yusuf Şimşek: Dikenli yollardan çıkmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 23:23

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Uzun süredir galip gelemeyen bir Adanaspor vardı. Dikenli yollardan gül bahçesine çıkmak istiyoruz. Tesiste bizimle çalışanları kutluyorum. Bayram Başkan'ı kutluyorum. Bizi buralara kadar o getirdi. Yeni yönetime hoş geldin dedik. Taraftarlarımızın desteği çok fazla, onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz ki bizi desteklemeye devam etsinler. Ben futbolcuların hep iyi kalpli olduğunu düşünürüm” diye konuştu.

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#Futbol#Adanaspor#Yusuf Şimşek

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