Yusuf Sarı’dan 85 metrelik şov
Trabzonspor’a dün galibiyeti getiren golü atan Yusuf Sarı, dün oyuna girdikten 1 dakika sonra adeta resitale imza attı.
Rakip kaleye yaklaşık 85 metrelik uzaklıkta, kendi yarı alanında topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, süratle orta sahayı geçti.
Önce Youssouf Ndayishimiye, ardından Alexandru Epureanu’dan sıyrılan bordo mavili oyuncu, Başakşehir ceza alanında Hasan Ali Kaldırım’ın yetişmeden önce düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Yusuf, Trabzon formasıyla toplam 4 gole ulaştı.
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