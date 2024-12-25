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Yusuf Sarı, Başakşehir yolunda! Adana Demirspor 3,5 milyon euro kazanacak

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#Transfer#Yusuf Sarı#Başakşehir
Yusuf Sarı, Başakşehir yolunda Adana Demirspor 3,5 milyon euro kazanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:18

Adana Demirspor'da sergilediği performansla her transfer dönemi İstanbul takımlarının gündemine gelen Yusuf Sarı, Başakşehir'e transfer oluyor.

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Maddi açıdan kötü bir dönemden geçen Adana Demirspor'da performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Yusuf Sarı, Başakşehir'e transfer oluyor.

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

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3,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Çıkan haberlere göre Başakşehir, Adana Demirspor'a Yusuf Sarı'nın sözleşme fesih bedeli olarak 3,5 milyon euro ödeme yapacak.

YUSUF SARI'NIN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Marsilya altyapısında futbola başlayan, 2019 yazında Trabzonspor'a gelen Yusuf Sarı, 2022 başında Rizespor'a, 2022 yazında da Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Adana Demirspor'da toplam 76 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 17 asistle takımına katkı yaptı.

Yusuf bu sezon 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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#Transfer#Yusuf Sarı#Başakşehir

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