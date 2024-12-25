Yusuf Sarı, Başakşehir yolunda! Adana Demirspor 3,5 milyon euro kazanacak

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Maddi açıdan kötü bir dönemden geçen Adana Demirspor'da performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Yusuf Sarı, Başakşehir'e transfer oluyor.

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

3,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Çıkan haberlere göre Başakşehir, Adana Demirspor'a Yusuf Sarı'nın sözleşme fesih bedeli olarak 3,5 milyon euro ödeme yapacak.

YUSUF SARI'NIN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Marsilya altyapısında futbola başlayan, 2019 yazında Trabzonspor'a gelen Yusuf Sarı, 2022 başında Rizespor'a, 2022 yazında da Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Adana Demirspor'da toplam 76 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 17 asistle takımına katkı yaptı.

Yusuf bu sezon 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.