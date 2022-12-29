Yusuf Namoğlu: Sezonun ortasında hakem değişikliğine gidilirse bu yanlış olur

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MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu, D-Smart ekranlarından yayınlanan "Haftanın Konuğu" programına konuk oldu ve önemli açıklamalar yaptı.

Eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu D-Smart ekranlarından yayınlanan ‘Haftanın Konuğu’ programına konuk oldu. Faik Gürses’in sorularını yanıtlayan Namoğlu, hakem değişiklikleriyle ilgili olarak “Değişim iyidir ancak zamanlaması doğru olduğunda iyidir. Sezonun ortasında hakem değişikliğine gidilirse bu yanlış olur” dedi. VAR’da yüzde 99 oranında başarı sağlandığını belirten Namoğlu ayrıca “MHK Başkanı Sabri Çelik, gerektiğinde TFF Başkanı’na “dur” diyebilmeli. Çünkü TFF ne kadar müdahale ederse o kadar sorun çıkar” ifadelerini kullandı.