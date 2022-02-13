Yusuf Günay'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetime eleştiri!

Haberin Devamı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Günay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'BU KEZ SUSKUN'

Günay, mevcut Burak Elmas yönetimini eleştirdi ve paylaşımında "Ne kadar hazindir ki; gerçeğin değil algının peşinden gitmenin bedelini maalesef ağır bir şekilde camia olarak ödüyoruz. Bununla birlikte, önceki yönetimleri her toplantıda kıyasıya eleştirenler, her fırsatta gazetelere üst perdeden süslü püslü beyanat verenler bu kez suskun." ifadelerini kullandı.