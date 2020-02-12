Yusuf Günay: 'Seçimden korkmuyoruz' | Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin Mart 2019’da yapılan Olağan Mali Genel Kurulu toplantısından sonra idari yönden ibrasının gerçekleşmemesi üzerine kulübe kayyum atanmasına ilişkin olarak açılan davanın ilk duruşması dün görüldü.

Mahkeme davanın reddine karar verdi. Buna göre Galatasaray Kulübü Derneği’ne kayyum atanmayacak. Konuyu Hürriyet’e değerlendiren G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay “Bizim seçime gitmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Tedbir kararları yürürlükte” dedi.

Gerekli tecrübe ve birikime sahibiz

Günay, “Neyin hukuka uygun olup olmadığını bilecek tecrübe ve birikime sahibiz” diyerek şunları söyledi: “Biz seçime gitmek zorunda olduğumuz bir ortamda 1 gün dahi kalmayız. Hukuka aykırı davranmayız. Seçimden kaçmamız, korkmamız gibi bir durum söz konusu değil Neden korkalım! Ama Galatasaray’ın seçime gitme zorunluluğu olmadığı halde, üçüncü sene üst üste şampiyon olma şansımızın yükseldiği şu günlerde tekrar camianın konsantrasyonunu bozmak doğru değil.”

Bu yönetim UEFA’yı ikna etti

Kulübün hem maddi hem de sportif olarak büyük bir çıkmazdayken Ocak 2018’de seçime gittiğini ifade eden Yusuf Günay, “Galatasaray batıyor, iflas ediyor şeklinde manşetler atılıyordu. Avrupa’dan men edileceğimiz bir tablo vardı. Mustafa Cengiz yönetimi 2 konuya odaklandı. Uzun süredir bekleyen sermaye

artışı yapıldı. Kulübün Avrupa’dan men edilmemesi konusunda UEFA ikna edildi. Ayrıca stat, loca gelirleri misli ile artarak, Galatasaray’ın gelirlerinde de çok ciddi artış sağlandı. Mağazacılık yüzde 50 artmış. Ayrıca şampiyon olmuşsunuz” diyerek, bu hizmetlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydetti.