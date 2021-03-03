Yusuf Günay: "Galatasaray’ı engellemek isteyen bir program var"

Yusuf Günay, adil olmayan yönetime saygı duymadıklarını ifade ederek, "Bunun tüm spor kamuoyu önünde tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu kırmız kart, resmen talimatla verilmiş kart gibi. Asla kırmız kartla alakası yok. Sayın Cüneyt Çakır VAR’da. Madem Trabzon’daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda niye çağırmadı, davet etmedi. Davet etmesi lazım. Çünkü bunun kırmızı kartla alakası yok. Çifte standartlarla verilen kararlara saygı duymuyoruz" diye konuştu.



"ADİL YÖNETİM BEKLİYORUZ"



Türkiye Futbol Fedrasyonu’nu uyardıklarını dile getiren Yusuf Günay, adil yönetim beklediklerini dile getirerek, "Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, bu sene şampiyonluğu göğüslemek için camia olarak el birliğiyle kenetlenerek sonuca yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez" şeklinde konuştu.

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