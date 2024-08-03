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Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor! "Mutluyum..."

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#Paris 2024#Yusuf Dikeç#Hanife Dikeç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 12:24

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sevinç yaşanıyor.

Milli sporcunun annesi Hanife Dikeç, AA muhabirine, oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum." diye konuştu.

Yusuf Dikeçin 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor Mutluyum...

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- "Yarışmadaki gibi sakindi"

Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldük." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz." diye konuştu.

Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun "her zaman rahat" biri olduğunu sözlerine ekledi.

Yusuf Dikeçin 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor Mutluyum...

- Dikeç'in adını taşıyan poligon yaptırılacak

Dikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kahraman ve başarılı bir evlat yetiştiren Hanife Dikeç'in elini öpmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran Selim Cüce, şöyle devam etti:

"Göksun Belediyesi olarak Yusuf Dikeç'in adının verileceği atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Hemşehrimiz Dikeç'in o duruşu bizim için çok önemliydi. Biz kendisiyle gurur duyduk. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Allah böyle sporcularımızın sayısını arttırsın. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza proje hazırlayacağız ve en kısa zamanda bir atış poligonu yaptıracağız. Onun adını burada yaşatacağız."

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#Paris 2024#Yusuf Dikeç#Hanife Dikeç

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