Yusuf Dikeç'e Fair Play ödülü!

Güncelleme Tarihi:

Yusuf Dikeçe Fair Play ödülü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

TMOK tarafından belirlenen ödüllere layık görülen 22 kişi ve kurum arasında, Yusuf Dikeç, Santarelli, Alperen Şengün ve Toprak Razgatlıoğlu da yer aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play ödüllerini kazanan kişi ve kuruluşlar belli oldu. Fair Play Komisyonu üyeleri ve jüri 22 kişi ve kurumu ödüle layık gördü.

TÖREN SALI GÜNÜ

Ödül kazanlar arasında Umut Ünlü, Daniele Santarelli, Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu, Yusuf Dikeç, Recep Uçar, Kuzey Tunçelli, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre, Ata Atakul, Gülşah Sırakaya, Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz, Melihşah Katman, Ejder Sözen, Ragıp Vural Tandoğan, Alp Pehlivan, Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan ve Boyabat Eğitim Spor Kadın Futbol Takımı gibi kişi ve kulüpler yer alıyor. Ödüller, 23 Aralık Salı günü Ataköy Olimpiyatevi’nde düzenlenecek törenle verilecek.

