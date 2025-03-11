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Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı!

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#Yusuf Dikeç#Avrupa#Hırvatistan
Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 20:11

Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde gümüş madalya aldı.

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Osijek kentindeki organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Yusuf Dikeç altın, Mustafa İnan ise bronz madalya maçına çıktı.

Bağımsız sporcu olarak yarışan Rus Anton Aristarhov'a altın madalya maçında 15-12 yenilen Yusuf Dikeç, ikinci oldu.

Dikeç, dün 10 metre havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Milli sporcu Mustafa İnan da Rumen Luca Joldea ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını 15-14 kaybetti.

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#Yusuf Dikeç#Avrupa#Hırvatistan

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