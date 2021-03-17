Yusuf Demir, Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesinde!

Spor Arena Dış Haber | Avusturya'da Rapid Wien takımının formasını giyen ve Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, Avrupa devlerinin transfer listesinde olmaya devam ediyor.

Almanya'nın Bild gazetesinin özel haberine göre Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City, 17 yaşındaki Türk asıllı futbolcuyu transfer etmek istiyor.

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Yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev takımlarının Yusuf Demir için transfer yarışına girmesi beklenirken şimdilik Borussia Dortmund ve Manchester United, Türk asıllı oyuncu için bir adım önde gözüküyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARI ARASINDA

Bu sezon Rapid Wien ile toplam 24 maça çıkıp 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen 17 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

AVUSTURYA'DAN DAVET ALDI

Yusuf Demir, geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmıştı. Yusuf, genç yaş milli takım kategorilerinde de Avusturya formalarını giyiyordu. Yusuf Demir, bu maçlarda forma giymesi halinde Türkiye A Milli Takım için oynama şansı ortadan kalkacak.

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