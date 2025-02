Yusuf Akçiçek'ten Mourinho sözleri: 'Benim için büyük şans!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

Flip Kostic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Bana göre sahada kollektif anlamda iyi iş çıkardık, bunu yapmak istiyorduk. Sonuçtan mutluyuz ama bu daha ilk maç, 1 hafta sonra bir maç daha var. İyi dinleneceğiz, iyi hazırlanacağız, konsantre olacağız, önümüze bakacağız.

Kendi adıma mutluyum. Avrupa'da oynamak ihtiyacım olan ve özlediğim bir şeydi. Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız bizi harika desteklediler. Bu destek bize enerji verdi. Biz de sahada yapmamız gerekenleri ortaya koyduk. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Aynısını orada da yapmalıyız.

Çok mutluyum, (Balkan kökenli futbolcularla) oynadığım için keyif alıyorum. Saha içinde iyi anlaşıyoruz, saha dışında çok vakit geçiriyoruz. Geldiğim andan itibaren takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hem sahada hem saha dışında bana sürekli yardımcı oluyor Tadic ve Dzeko. Bir takımda aynı dili konuşan oyuncular çok iyi oluyor. Umarım burada uzun süre beraber kalabiliriz. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun kendisi için bir şans olduğunu vurgulayan Yusuf Akçiçek, "Takım olarak çok iyi oynadık. Topun hakimiyeti genelde bizdeydi. Tempoyu biz belirledik. Her maç üzerine koyuyoruz. Ben elimden geleni hep yapmaya, kendimi hazır tutmaya çalışıyorum ama önemli olan 3-0 kazanmamızdı. Belçika'daki maça 3 farklı avantajla gidiyoruz. Daha bitmedi. Turu geçince bitecek. Hedefimiz oradan güzel sonuçla tur atlamak!"

Mourinho ile çalışıyor olmak benim için çok büyük şans. Ben her zaman, her idmanda kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum hem hocamdan hem takım arkadaşlarımdan. Ben her geçen gün, her antrenmanda bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.