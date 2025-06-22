Yusuf Akçiçek uçtu, Amrabat çakıldı!

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Süper Lig’in 2024-25 sezonunda değeri en çok artan ve azalan futbolcular F.Bahçe’den çıktı... Futbolcu değerlemesi konusunda tüm dünyada referans olarak kabul edilen Transfermarkt’ın verilerine göre sarı lacivertli takımın 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, 5.5 milyon Euro olan piyasa değerini tam 6.5 milyon Euro artırarak 12 milyon Euro’ya yükseltti. İkinci sıradaki Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo’nun değeri, 4 milyon Euro’luk artışla 11 milyon Euro’ya çıkarken, Fenerbahçe’nin bir başka genç yıldızı Oğuz Aydın değerini 3 milyon Euro yükseltip, sezonu 11 milyon Euro ile kapattı.

7 oyuncunun değeri 2’şer milyon Euro azaldı

Değeri en fazla düşen futbolcular listesinin ilk sırasında Fenerbahçeli Sofyan Amrabat yer aldı. Faslı orta saha oyuncusunun 20 milyon Euro olan piyasa değeri 3 milyon Euro’luk azalışla 17 milyon Euro’ya geriledi. Amrabat’ı, değerleri 2’şer milyon Euro düşen takım arkadaşları Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Fred, Diego Carlos ile Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Galatasaraylı Alvaro Morata ve Mauro İcardi izledi.

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TÜRKiYE’NiN EN PAHALISI OSiMHEN 70 MiLYON EURO

Transfermarkt, 70 milyon Euro’luk değeri ile Süper Lig’in en pahalı oyuncusu olan Galatasaraylı Victor Osimhen’in piyasa değerini sabit bıraktı. Osimhen’i 24 milyon Euro ile Youssef En-Nesyri izliyor

2024-25 SEZONUNDA DEĞERi 1 MiLYON EURO VE ÜZERi ARTAN 15 FUTBOLCU





2024-25 SEZONUNDA DEĞERi 1 MiLYON EURO VE ÜZERi AZALAN 26 FUTBOLCU



