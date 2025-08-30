Yusuf Akçiçek Suudi Arabistan'a transfer oluyor: Fenerbahçe'ye dev gelir!

Haberin Devamı

Jose Mourinho'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde transferin gözde ismi Yusuf Akçiçek için Inter'den kısa bir süre önce 16 milyon euroluk teklif gelmiş ancak bu teklif düşük bulunarak reddedilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Yusuf Akçiçek'in transferi için Fenerbahçe’yle 22 milyon Euro bonservis bedeli vesonraki satışta kârdan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

19 yaşındaki genç savunmacının menajeri, Al-Hilal ile sözleşme görüşmelerini yapmak için Suudi Arabistan'a gitti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkarken 2 gol atıp 1 de asist üretti.