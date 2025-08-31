Yusuf Akçiçek, rekorla Al Hilal'e gidiyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in transferi için Al Hilal ile her konuda anlaştı. Al Hilal’in Suudi Futbol Federasyonu’nun 21 yaş altı 2 yabancı oyuncu oynatma kuralı nedeniyle transfer etmek istediği 19 yaşındaki stoper için yönetim ilk olarak 30 milyon Euro talep etti. Yapılan pazarlıklar sonucu F.Bahçe’den 22 milyon Euro bonservis ve sonraki satışında kârdan yüzde 15 pay karşılığında onay çıktı. Yusuf Akçiçek’in temsilcisi de Arabistan’a gitti.

Satışın tamamlanmasıyla Yusuf, Ferdi’nin (30 milyon Euro) ardından kulübe net bonservis olarak en çok para kazandıran 2. isim olacak. (Arda 20+10 milyon Euro’ya Real’e gitmişti)

Ederson için 12 milyon Euro önerildi

Sarı lacivertliler bir yandan sezonun en yüksek satışını yapmaya hazırlanırken diğer yandan kaleci transferinde uzun zamandır adı Galatasaray ile anılan Ederson için devreye girdi. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Manchester City, Brezilyalı kaleci için 10 milyon Euro öneren Galatasaray’ın teklifini kabul etmedi.

Sarı kırmızılıların önerdiği rakamı yeterli bulmayan İngiliz devinin Fenerbahçe ile görüştüğü ve Kanarya’nın 32 yaşındaki file bekçisi için 12 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Ederson konusundaki kararı merak edilen City’nin Sambacı’nın ayrılması durumunda Gianluigi Donnarumma’yu transfer edeceği de vurgulandı.