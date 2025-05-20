Yusuf Akçiçek için İstanbul'a geldiler! İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE EN AZ 25 MİLYON EURO İSTİYOR!

Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon euro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.

MARSİLYA BAŞKANI İSTANBUL'A GELEREK ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi.

Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon euroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.

Haberin Devamı



YUSUF AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi.

Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.