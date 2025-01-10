Yusuf Akçiçek: Altyapıdan beri bu an için çalışıyorum

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İlk 11’de sahaya çıktığı ilk maçta golle tanışan Yusuf Akçiçek “Gol attığım için, kazandığımız için gururluyum” dedi. 18 yaşındaki futbolcu “F.Bahçe altyapısına girdiğimden beri bunun için çalışıyordum. Biz F.Bahçe olarak her türlü sisteme hazır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hocam şans verdi. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önemli olan F.Bahçe ’nin başarısı. Ben kendimi hazır tutmak zorundayım, gelen şansı en iyi şekilde değerlendirebilmek için...” diye konuştu.

ERTUĞRUL ÇETİN: TAKIMIMI DA RAKİBİ DE KUTLARIM

Kanarya'da bu sezon ilk kez 11’e giren Ertuğrul Çetin “Kasımpaşa’yı kutluyorum. Takımımı da... Bu sezon ikinci maçım. Pozisyon gelmese bile full konsantrasyon oluyoruz. Pozisyon gereği daha az top geliyor. Böyle devam inşallah. Çok iyi bir ekibiz kaleciler olarak, antrenörler de öyle” dedi.

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