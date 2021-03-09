"Yürümenin bile zor olduğu sahada nasıl oynayacağız?"

Terim’in, “İçine girince yürüyemiyorsunuz” dediği zemin için Belhanda, yetkilileri suçladı: “Bu sahada istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Twitter’da, İnstagram’da kendine bakacağına statla ilgilen!”

Süper Lig kulüplerinin, devletin kendilerine emanet ettiği statların zeminlerine iyi bakmadığını, içinde bulunduğumuz kış mevsiminde bir kez daha gördük. Birkaçı hariç, Süper Lig maçlarının oynandığı statların zeminleri berbat durumda. Bu konuda en büyük sıkıntı yaşayan takımların başında da Galatasaray geliyor. Kar yağışının yaşandığı 14 Şubat’taki Kasımpaşa maçında çamur deryasına dönüşen zemin o günden sonra bir türlü toparlanamadı. Stat yetkilileri 360 kilo çim ekip düzeltmeye çalışsa da yeterli oranda iyileşme sağlanamadı.

TERİM: İÇİNE GİRİNCE YÜRÜYEMİYORSUNUZ

Teknik direktör Fatih Terim, 2-2 biten Sivas maçı sonrası sahanın durumunu, “Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın, içine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz” sözleriyle anlatırken, en sert çıkış Belhanda’dan geldi. “Florya’daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Yöneticiler bir çözüm bulmalı. Twitter’da, İnstagram’da kendine bakacağına, gel statla ilgilen!” diyen Faslı futbolcu, dün yeni bir açıklama yaparak, bu sözleriyle başkan veya yönetimi değil, stattan sorumlu kişileri kast ettiğini söyledi.

iNGiLTERE STANDARDINDA ZEMiN 1 MiLYON DOLAR

“Peki bundan sonra ne olacak?” Bu sorunun cevabını da Terim vermişti: “İstanbul’da başka stat olmadığı için burada oynamaya mecburuz.” 100 milyon Euro değerindeki Galatasaray Futbol Takımı, Terim’in ifadesiyle ‘yürümenin bile zor olduğu’ bir zeminde maç yapmaya devam edecek. Bu arada belirtelim, İngiltere Premier Ligi’ndeki gibi harika bir zemine sahip olmanın yıllık maliyeti 1 milyon dolar. Yani transfere harcanan paraların yanında devede kulak. Dileriz bu yaşananlar Galatasaray ile diğer bütün kulüplere ders olur ve tekrarlanmaz...

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