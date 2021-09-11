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GeriFutbol Yürek burkan sakatlık! Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı
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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Yürek burkan sakatlık! Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

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Yürek burkan sakatlık! Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Menemenspor’u konuk eden Adanaspor’da orta saha oyuncusu Berkan Fırat ayağına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fırat’ın bileğinin döndüğü ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Adanaspor, TFF 1’nci Lig’in 4’üncü haftasında Menemenspor’u konuk etti. Müsabakanın 18’inci dakikasında Adanasporlu orta saha oyuncusu Berkan Fırat, Menemenspor’lu Mahamadou Ba ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe aldı.

Aldığı darbe sonucu yere yığılan 22 yaşındaki futbolcu, saha içerisine giren ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Fırat’ın ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Yürek burkan sakatlık Berkan Fıratın ayağı kırıldı

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