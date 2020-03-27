Yunus Sonsırma'dan "evde kal" çağrısı

Yunus Sonsırma, takımın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımında, Türkiye'nin dünya ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal. Basketbol dolu günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.





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