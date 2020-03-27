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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Yunus Sonsırma'dan "evde kal" çağrısı

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Yunus Sonsırma'dan "evde kal" çağrısı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Yunus Sonsırma, takımın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımında, Türkiye'nin dünya ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal. Basketbol dolu günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Yunus Sonsırmadan evde kal çağrısı

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