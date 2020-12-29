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Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Yunus Mallı transferinde son dakika! Galatasaray derken...

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Yunus Mallı transferinde son dakika! Galatasaray derken...
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Trabzonspor, Ocak ayında kesin olarak Wolfsburg’dan ayrılmaya hazırlanan Yunus Mallı’nın en ciddi talibi durumunda... 28 yaşındaki 10 numara, kanatlarda da görev yaptığı için Abdullah Avcı tarafından çok isteniyor. Yönetim Yunus Mallı transfer için temasları sürdürüyor.

Trabzonspor’da transfer operasyonu başlarken, öncelikli ihtiyaç orta saha. Buraya 2 hatta 3 takviye yapılması gündemde. Hedefteki oyunculardan biri oldukça tanıdık: Yunus Mallı. Sezon başında da transferi hedeflenen ancak o dönemde Wolfsburg’da kalıp, şansını denemek isteyen 28 yaşındaki Milli yıldız, Bundesliga ekibinde gözden çıkarıldı. Ligde sadece 1 maçta forma giyen, 5 karşılaşmada kadroya bile giremeyen Yunus, Ocak’ta ayrılacak.

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Bonservis sorunu yok

Wolfsburg’un, sezon sonunda mukavelesi bitecek başarılı futbolcu için bonservis talep etmesi beklenmiyor. Almanlar, oyuncunun maaş maliyetinden kurtulmak istiyor. Daha önce adı Galatasaray’la da anılan Yunus’un şu anda Türkiye’deki en ciddi talibinin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem kanatlarda hem de 10 numarada görev yapabildiği için Yunus’u takımında görmeyi hedeflediği belirtildi.

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A Milli Takım için...

Pandemi nedeniyle ertelenen ve yazın düzenlenecek olan EURO 2020’de yeniden A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Yunus Mallı, bunun için Türkiye’ye gelip, göz önünde olmayı düşünüyor. Yönetimin, oyuncunun temsilciliğini yapan menaceri İlhan Mallı ile temasları sürdürdüğü öğrenilirken, Yunus’u ikna konusunda gerekirse Abdullah Avcı’nın bizzat devreye girebileceği öğrenildi. (Fanatik)

Yunus Mallı transferinde son dakika Galatasaray derken...

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