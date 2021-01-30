Yunus Mallı, Trabzonspor'a transfer olmak için yola çıktı!

Trabzonspor, yeni transferi Yunus Mallı'ya kavuşuyor. Milli futbolcu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için yola çıkarken uçaktan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Bordo mavili takım, Wolfsburg'dan Yunus Mallı transferi için görüşmelere başlandığını gece saatlerinde KAP'a bildirmişti.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada ''Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' sözlerini kullanmıştı.

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