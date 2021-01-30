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GeriFutbol Yunus Mallı, Trabzonspor'a transfer olmak için yola çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Yunus Mallı, Trabzonspor'a transfer olmak için yola çıktı!

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Yunus Mallı, Trabzonspor'a transfer olmak için yola çıktı!
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Trabzonspor'un transferi konusunda her türlü anlaşmaya vardığı Yunus Mallı, bordo mavili takım ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

Trabzonspor, yeni transferi Yunus Mallı'ya kavuşuyor. Milli futbolcu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için yola çıkarken uçaktan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Bordo mavili takım, Wolfsburg'dan Yunus Mallı transferi için görüşmelere başlandığını gece saatlerinde KAP'a bildirmişti.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada ''Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' sözlerini kullanmıştı.

Yunus Mallı, Trabzonspora transfer olmak için yola çıktı

Yunus Mallı, Trabzonspora transfer olmak için yola çıktı

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