Yunus Mallı kimdir? İşte Yunus Mallı'nın kariyeri hakkında bilgiler

A Milli Takım'da 25 maça çıkan ve 1 kez fileleri havalandıran Yunus Mallı, Wolfsburg'da ise bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında forma giydi. İşte, Yunus Mallı hakkında merak edilenler...

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. On Numara mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcu, futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayıp 11 yaşında VfL Kassel'in altyapısına geçti.

2007'de ise Borussia Mönchengladbach'ın altyapısına transfer oldu. 2007-08 sezonunda bu takımın U-17 seviyesinde forma giymeye başladı. 2009-10 sezonunda U-19 takımına yükseldi.

2010-11 sezonunda, dördüncü ligde forma giyen Borussia Mönchengladbach II takımına yükseldi. 25 Mayıs 2010'da SV Elversberg ile oynanan lig maçında sahaya 11'de çıkarak, kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

Ocak 2011'de, 1. FSV Mainz 05 ile, 2011-12 sezonunda başlamak üzere sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonunda 1. FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını aldı. TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

12,5 milyon avro bedelle Wolfsburg'a transfer olup 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yunus Mallı, kırmızı beyazlılarla Bundesliga’da sahaya çıktığı 146 maçta 32 gol attı.

2019-20 sezonunun ikinci yarısında Union Berlin'e kiralandı. 13 maça çıktı ve 1 asist yapabildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2008-2012 yılları arasında 4 farklı seviyede Almanya forması giydi. 2009 yılında Almanya U-19'un Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

2013'te Almanya ümit millî futbol takımı formasını ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde giyme şansını yakaladı. 2015 yılında Türkiye millî futbol takımını tercih eden Mallı, A millî takım ile ilk maçına 13.11.2015 tarihinde Katar'la oynanan özel maçta çıktı.