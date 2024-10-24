Yunus Akgün'ün cezası açıklandı! Beşiktaş derbisinde...

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PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin ₺ para cezası verildiğini açıkladı. Galatasaray'ın milli oyuncusu, Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.

PFDK'nın Yunus Akgün kararında şu ifadeler kullanıldı:

GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş, Yunus Akgün'ün cezasının açıklanmasının ardından çok sayıda alkış emojisinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

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PFDK KARARLARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, 19.10.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÖZLEM UÇAR’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 19.10.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan ONVOANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 19.10.2024 tarihinde oynanan ONVOANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜN GÜNEY MİSAFİR B3 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu)

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 104 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN 203 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 221-A, 221-B ve 223-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

9- SİPAY BODRUM FK’nın, 21.10.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.10.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ESKİ KAPALI TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.’nin, 19.10.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KOCAELİSPOR Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ÜST 325, 326, DOĞU MARATON ALT 101, 125, 126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi BORA ERTEK’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ADANASPOR A.Ş. sporcusu ISAAC DONKOR’un, 19.10.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- BOLUSPOR Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN KAPALI B ve MARATON TRİBÜN MARATON B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

18- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 20.10.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK antrenörü ZİYA AKÇEKEN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 20.10.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta DOĞU TRİBÜN MARATON blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

20- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1.Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜNÜ 112, 113, 114, BATI ALT TRİBÜNÜ 131, 132, 134 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. Başkanı CUMHUR GENÇ’in, müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ESENLER EROKSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET ALTIPARMAK’ın, 21.10.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ALTAY Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan ALTAY-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-SARIYER Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-ALTINORDU Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 28.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ALTINORDU Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-ALTINORDU Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-1461 TRABZON FK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, 19.10.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, meydana gelen saha olayı nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş. Başkanı ŞAHİN KAYA’nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş. idarecisi İSMAİL POYRAZ BATUR’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş. görevlisi YURDANUR EMRE KAMIŞ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-MERKÜR JET ERBAASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. görevlisi ÖZMEN ÖZKAN’ın, 20.10.2024 tarihinde oynanan TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-SERİK BELEDİYESPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- MENEMEN FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MUŞ SPOR Kulübü Başkanı FATİH CENGİZ’in, 20.10.2024 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübü Başkanı FATİH CENGİZ’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 67.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübü görevlisi ÖMER SAMUK’un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübü görevlisi YUSUF SAMUK’un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- 23 ELAZIĞ FK’nın, 20.10.2024 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- T. METAL 1963 SPOR Kulübü masörü MUSTAFA KINACI’nın, 20.10.2024 tarihinde oynanan T. METAL 1963 SPOR-UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DEMİR’in, 20.10.2024 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-MUĞLASPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DEMİR’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.625.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-AMASYASPOR FK Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- AMASYASPOR FK’nın, 20.10.2024 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-AMASYASPOR FK Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada AMASYASPOR FK hakkında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

39- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- 52 ORDUSPOR FK’nın, 20.10.2024 tarihinde oynanan 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK antrenörü ALPAGO CUMHUR AKBAY’ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK antrenörü ALPAGO CUMHUR AKBAY’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- KIRIKKALE FK SPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT ERDOĞAN’ın, 21.10.2024 tarihinde oynanan 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- DENİZLİSPOR Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü FEVZİ TUNCAY’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü antrenörü CEM YANIK’ın, 20.10.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, Profesyonel Takım Teknik Sorumlusunu kadrosunda bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, Profesyonel Takım Teknik Sorumlusunu kadrosunda bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, PFDK’nın 10.10.2023 tarih ve E.2023-2024/218 - K.2023-2024/271, 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/401 - K.2023-2024/491, 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/456 - K.2023-2024/560, 09.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1172 - K.2023-2024/1477, 23.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1213 - K.2023-2024/1530 sayılı kararları hakkında; yargılamanın iadesi talebinin FDT’nin 91. maddesindeki koşulları taşımadığından REDDİNE, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.