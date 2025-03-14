×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yunus Akgün'den Osimhen sözleri: 'Bizim için çok önemli!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Osimhen#Muslera
Yunus Akgünden Osimhen sözleri: Bizim için çok önemli
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 23:08

Galatasaray'da Yunus Akgün, Fernando Muslera ve Victor Osimhen, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılılarda Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Muslera açıklamalar yaptı. 

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

"BİZ SAHA DIŞINDA DA KARDEŞİZ"

Karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaşan Osimhen, galibiyetin ardından; "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız. Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Saha dışında da kardeşiz." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Antalyaspor maçına Osimhen damga vurdu, gecenin kahramanı oldu Adım adım kariyer rekoruna...Galatasaray - Antalyaspor maçına Osimhen damga vurdu, gecenin kahramanı oldu! Adım adım kariyer rekoruna...Haberi görüntüle

"ÇOK BÜYÜK BİR GOLCÜ"

Haberin Devamı

Victor Osimhen'e bir parantez açan Yunus Akgün, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçek Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra.

Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.

"DERBİLER EN GÜZELİDİR"

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları ile ilgili açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Derbiler en güzelleridir. Futbolun şov olduğu, gösteri olduğu maçlardır. Oyuncular kendilerini göstermek isterler. Önümüzde iki derbi var. Bunlar çok önemli. İkisinde de iddialı olmamız gerekiyor. Kazanılacak bir kupa varsa ,Galatasaray kupa için her şeyini verecektir." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Osimhen#Muslera

BAKMADAN GEÇME!