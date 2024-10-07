Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, “Maç oynadıkça daha iyi Yunus olacağını söylemiştim. Kerem Aktürkoğlu ile yarışıyoruz aslında. Bir o atıyor, bir ben atıyorum. Çok şükür iyi gidiyor” dedi.

Son haftalardaki çıkışını Cerondon Alanyaspor karşısında da sürdürüp Galatasaray’ın galibiyet golünü atan Yunus Akgün, maç sonrası yaptığı açıklamada, Benfica’ya transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na gönderme yaptı: “Maç oynadıkça daha iyi Yunus olacağını söylemiştim. Kerem Aktürkoğlu ile yarışıyoruz aslında. Bir o atıyor, bir ben atıyorum. Çok şükür iyi gidiyor. İkimiz aynı şekilde3-4 günde bir maç oynuyoruz, bu gerçekten kolay değil. Yüksek tempolu maçlar oynuyoruz. Milli maç aradan sonra aynı şekilde devam edeceğiz.”