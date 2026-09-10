Yunus Akgün'den hakem tepkisi: 'Maçın önüne geçti!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Yunus Akgün, değerlendirmelerde bulundu.

YUNUS AKGÜN: KARARLAR MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

"Aslında çok istediğimiz gibi başladık, golü bulduk, topa sahibiz, iyi oynuyoruz. Hocamız analizde geçiş oyununu anlattı. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik.

Oyun ortadayken bir hakem kararı... Tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi çalışıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz."

Haberin Devamı

TORREIRA: HAKEM KARARLARINI DÜŞÜNMELİYİZ

"Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız."