×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yunus Akgün'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig
Yunus Akgünden Fenerbahçeye olay gönderme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 00:09

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Berkan Kutlu, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu açıklamalar yaptı.

Sivasspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösteren Yunus Akgün, "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem." dedi.

Önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Akgün, "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda Barış Alper Yılmaz depremi Yunus Akgün açıkladı: Hüngür hüngür ağlıyorGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi! Yunus Akgün açıkladı: Hüngür hüngür ağlıyorHaberi görüntüle

"BU TAKIM GERÇEKTEN KARAKTERLİ BİR TAKIM"

Galatasaraylı Berkan Kutlu, zorlu ve kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Büyük bir karakter koyduk” diyen Berkan, şöyle devam etti: “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kötü başladık maça. Kırmızı kart sonrası kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti. Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem, Abdülkerim, Günay abi... Yerli olmanın ve Galatasaray’ın ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Bu sahiplenme sahada çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi. Bu takım gerçekten karakterli bir takım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!