Yunus Akgün'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu açıklamalar yaptı.

Sivasspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösteren Yunus Akgün, "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem." dedi.

Önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Akgün, "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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"BU TAKIM GERÇEKTEN KARAKTERLİ BİR TAKIM"

Galatasaraylı Berkan Kutlu, zorlu ve kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Büyük bir karakter koyduk” diyen Berkan, şöyle devam etti: “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kötü başladık maça. Kırmızı kart sonrası kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti. Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem, Abdülkerim, Günay abi... Yerli olmanın ve Galatasaray’ın ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Bu sahiplenme sahada çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi. Bu takım gerçekten karakterli bir takım.”