Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay sözler: '25 puan fark oldu!'

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Galatasaray, milli ara dönüşü Süper Lig'in 29. haftasında çıktığı Beşiktaş deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Kritik derbinin ardından ise sarı - kırmızılılarda Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Przemyslaw Frankowski açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

LUCAS TORREIRA: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

"Açıkçası kazanmaya alışkın bir takımız biz. Her oyuncunun bu formayı giydiği zaman kesinlikle kazanmaya odaklanması gerekiyor. Zor bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Erkenden 10 kişi kaldık. Bu bizim işimizi biraz zorlaştırdı. Taraftarımızı mutlu edemedik. Sakin olmalıyız ve hatalarımızdan ders çıkararak bir sonraki maçlarımıza bakmalıyız

Milli arayı bahane olarak göstermek mantıklı değil. Bu mağlubiyet onunla bağlantılı değil. Milli oyunculardan bazıları geç dönüyor, daha az çalışıyor ama bu bahane değil. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Şampiyonluğun bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Her maçımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz.

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Bu çok çalışmanın, disiplinin, fedakarlığın getirdiği bir şey. Özel hayatımdansa kendimi bu kulübe adadım. Bazı insanlar bunu kullanmaya çalışıyor. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum ve bu formayı giydiğim son maça kadar gurur duymaya devam edeceğim. Ben her zaman Galatasaray için oynuyorum, Torreira için değil."

YUNUS AKGÜN: 25 PUAN FARK OLDU YANILMIYORSAM

"Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız."

FRANKOWSKI: KENDİMİ BERBAT HİSSEDİYORUM

"Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve Çarşamba günü en iyi Galatasaray’ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!"

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